Modern sanat siyah incisini kaybetti

Kamerun doğumlu ve İsviçre’de yetişen sanat küratörü Koyo Kouoh, 57 yaşında hayatını kaybetti. 2026 yılında düzenlenecek olan 61. Venedik Sanat Bienali’nin küratörlüğünü üstlenmesi beklenen Kouoh’un vefatı, Bienal tarafından kamuoyuna duyuruldu. La Biennale di Venezia, yaptığı açıklamada Kouoh’un ölümünü “ani ve erken” olarak tanımlayarak, uluslararası çağdaş sanat camiası için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Kouoh, son olarak Güney Afrika’nın Cape Town kentindeki Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Mocaa) müzesinin direktörlüğünü yürütüyordu. Bu görevinde Afrika kökenli sanatçıların bireysel üretimlerini odağına alarak, kıtanın kültürel zenginliğini ve sanatsal potansiyelini öne çıkaran çok sayıda sergiye imza attı.

Kouoh’un geçmişte yönettiği kurumlar arasında Senegal’in başkenti Dakar’da kurucusu olduğu Raw Material Company de bulunuyor. Bu merkez, sanat, bilgi ve toplumsal dönüşüm ekseninde uluslararası alanda önemli bir rol üstlendi. Ayrıca Almanya’nın Kassel kentinde düzenlenen dünyaca ünlü documenta etkinliğinin 2007 ve 2012 yıllarındaki edisyonlarında da küratör ekibinde yer aldı.

Koyo Kouoh, sanat eleştirmenliğini ve küratörlüğü birleştirerek, özellikle Afrika’dan yükselen çağdaş sanatı dünya sahnesine taşımada etkili bir isimdi. Venedik Bienali’nin bu yıl 20 Mayıs’ta açıklanması planlanan başlık ve teması üzerine aylarca yoğun bir şekilde çalışan Kouoh’un projeye büyük bir tutkuyla bağlı olduğu belirtildi.