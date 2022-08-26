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Moderna'dan BioNTech ve Pfizer’a dava

Covid-19 aşısı üreticilerinden Moderna, bugün yaptığı basın açıklamasında Pfizer ve BioNTech aleyhine ABD ve Almanya’da patent ihlali davaları açtığını duyurdu. Pfizer ve BioNTech'in Moderna'nın icatlarını yasa dışı bir şekilde kopyalandığını ve bunların izinsiz kullanmaya devam edildiği ileri sürüldü.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:47
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Moderna'dan BioNTech ve Pfizer’a dava

Moderna'dan BioNTech ve Pfizer’a dava
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DHA

ABD merkezli biyo-teknoloji şirketi Moderna dava gerekçesi olarak “Moderna, Pfizer ve BioNTech'in Covid-19 aşısı Comirnaty'nin 2010 ve 2016 yılları arasında Moderna'nın temel mRNA teknolojisini kapsayan patentlerini ihlal ettiğine inanıyor” denildi.

Moderna, kendileri tarafından bahsi geçen yıllarda geliştirilen temel mRNA teknolojisinin Pfizer ve BioNTech tarafından aşı yapmak için izinsiz kopyaladığını ileri sürdü.

Davalar, ABD’de Massachusetts Bölge Mahkemesi’nde ve Almanya'daki Düsseldorf Bölge Mahkemesi'nde açıldı.

“SON DERECE ETKİLİ BİR COVİD-19 AŞISI ÜRETMEMİZİ SAĞLADI”

Moderna CEO'su Stéphane Bancel, "Bu davaları, öncülüğünü yaptığımız, ortaya çıkarmak için milyarlarca dolar yatırım yaptığımız ve Covid-19 salgınından önceki on yılda patentini aldığımız yenilikçi mRNA teknolojisi platformunu korumak için açıyoruz. 2015 ve 2016 yıllarında Coronavirüsler üzerindeki patentli çalışmalarımızla birlikte 2010 yılında oluşturmaya başladığımız bu temel platform, salgın vurduktan sonra rekor sürede güvenli ve son derece etkili bir Covid-19 aşısı üretmemizi sağladı” dedi.

“AŞILARININ BAŞARISI İÇİN KRİTİK OLAN İKİ TEMEL ÖZELLİĞİNİ KOPYALADI”

Moderna Hukuk Direktörü Shannon Thyme Klinger, "Pfizer ve BioNTech'in Moderna'nın icatlarını yasa dışı bir şekilde kopyaladığını ve bunları izinsiz kullanmaya devam ettiklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasında “Pfizer ve BioNTech, Moderna'nın patentli teknolojilerinin mRNA aşılarının başarısı için kritik olan iki temel özelliğini kopyaladı. Covid-19 ortaya çıktığında ne Pfizer ne de BioNTech, Moderna'nın bulaşıcı hastalıklar için mRNA aşıları geliştirme deneyimine sahip değildi” ifadelerini kullandı.

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