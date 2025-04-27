Modi terör saldırısı sonrası konuştu: "Hindistan’ın kanı kaynıyor"

Hindistan’ın Jammu ve Keşmir bölgesinde 22 Nisan’da gerçekleşen terör saldırısının ardından Hindistan-Pakistan ilişkilerinde ciddi bir gerilim yaşanıyor. Saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmişti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, teröristlerin ve onların destekçilerinin Keşmir’i yeniden yok etmek istediğini belirterek, saldırının hemen ardından sert açıklamalarda bulundu. Modi, saldırıyı gerçekleştiren ve buna destek veren kişilere en sert cevabın verileceğini vurguladı.

BAŞBAKAN MODİ'NİN TEPKİSİ VE KEŞMİR’İN DURUMU

Başbakan Modi, yaptığı konuşmada, "Her bir Hintli'nin kanının kaynadığını hissediyorum. Saldırının görüntülerine bakarken Hindistan'ın her bir vatandaşının öfkesini duyuyorum," dedi. Bu açıklama, Hindistan’ın terör saldırısına verdiği tepkinin ne kadar büyük olduğunu ve halkın bu konuda bir araya geldiğini gösteriyor. Ayrıca Modi, Keşmir’deki barışın yeniden sağlanmaya başladığı dönemde böyle bir saldırının gerçekleşmesinin, terörizmin destekçileri tarafından yapılmış bir eylem olduğunu ifade etti. Keşmir’deki okullarda ve üniversitelerde artan hareketlilik, inşaat çalışmalarındaki hız, demokrasiye duyulan güvenin artması ve turizmdeki rekor büyüme, bölgedeki olumlu gelişmeler arasında yer alıyordu.

"KEŞMİR’İ YİNE YIKMAK İSTİYORLAR"

Başbakan Modi, teröristlerin ve onların destekçilerinin Keşmir’i tekrar yok etmeyi hedeflediğini belirtti. "Keşmir’in yeniden yıkılmasını isteyen teröristler ve onları destekleyen güçler, bu yüzden bu büyük komployu kurdu," dedi. Keşmir'de barışın sağlanmaya başlaması, insanların gelirlerinin artması ve gençler için yeni fırsatlar yaratılması, bölgenin yeniden kalkınması için atılan önemli adımlar arasında yer alıyordu. Bu tür terör saldırılarının, bölgedeki bu olumlu gelişmeleri engellemeye yönelik olduğu net bir şekilde görülüyor.

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TERÖRİSTLERE KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Pahalgam’daki saldırının ardından, Hindistan güvenlik güçleri bölgede büyük bir temizlik operasyonu başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin evleri tek tek yıkılmaya başlandı. Bu operasyonların en dikkat çeken kısmı ise Anantnag’daki Adil Hussain Thokar’ın evi oldu. Thokar, saldırıda yer alan ve Baisaran bölgesine ateş açan terörist olarak tanımlandı. Güvenlik güçlerinin, teröristlerin destekçilerine karşı da sert bir tutum sergileyeceği bildirildi.

HİNDİSTAN’IN ADALET ARAYIŞI

Başbakan Modi, Pahalgam saldırısının kurbanlarına adaletin sağlanacağına dair kesin bir söz verdi. Hindistan hükümeti, bu tür terör saldırılarının tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri alacaklarını açıkladı. Ayrıca, terörün bölgedeki huzuru bozmasına izin verilmeyecek ve Keşmir’deki barışa yönelik saldırılara karşı kararlı bir mücadele sürdürüleceği vurgulandı.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM ARTIYOR

Pahalgam saldırısının ardından Hindistan-Pakistan gerilimi bir kez daha tırmandı. Pakistan’ın terör örgütleriyle ilişkisi, Hindistan tarafından sıkça eleştirilen bir konu olurken, bu tür saldırılar Hindistan-Pakistan ilişkilerini daha da zor bir hale getirebilir. Keşmir bölgesi, yıllardır süren bir çatışma ve gerilim ortamında bulunuyor ve bu tür terörist eylemler, barışa giden yolu engellemeye yönelik ciddi tehditler oluşturuyor.