Modric imzayı attı! Çocukluk aşkına 40 yaşında kavuştu

Futbol tarihinin en özel orta sahalarından biri olan Luka Modric, Real Madrid kariyerine nokta koydu.

13 yıl boyunca eflatun-beyazlı formayı terleten 39 yaşındaki Hırvat yıldız, yeni durağını resmen belirledi.

Modric 1 yıllığına Milan'da

İtalyan devi Milan, transferi resmi TikTok hesabı üzerinden duyurdu. Modric ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Sözleşme, deneyimli oyuncunun 40 yaşına kadar sahalarda kalmasını sağlayacak.

Modric: Burada olmaktan dolayı çok mutluyum

Modric, İtalya’ya iniş yaptıktan sonra kısa bir açıklama da yaptı:

“Az önce Milano’ya indim. Burada olmaktan çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Herkese selamlar, kucak dolusu sevgiler.”

Çocukken Milan taraftarıydı

Çocukken Milan taraftarı olduğu bilinen yıldız futbolcunun, küçük yaşlarda AC Milan forması giydiği bir fotoğrafı da daha önce gündeme gelmişti. Modric’in idolü ise, Milan efsanesi Zvonomir Boban’dı.