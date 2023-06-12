Modric'in Al-Ahli'ye verdiği cevap belli oldu. Hırvat yıldıza servet sunmuşlardı

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni sözleşme konusunda kulübü ile anlaşamayan Luka Modric'e teklifler gelmeye devam ediyor.



SERVET TEKLİF ETTİLER

Marca'nın haberine göre, Al Ahli kulübü Luka Modric için yıllık 80 milyon euro gibi servet niteliğinde bir maaşı gözden çıkardı. Ayrıca Arap ekibinin Modric için 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi.



AL AHLİ'Yİ REDDETTİ

Öte yandan Modric'in teklife sıcak bakmadığı ve Al Ahli kulübünün teklifini reddettiği belirtildi.

Hırvat oyuncunun ilk hedefinin Real Madrid'de kalıp, futbolu Madrid'de bırakmak olduğu vurgulandı. Real Madrid ile 5 Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Modric,bu sezon 52 karşılaşmada 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.