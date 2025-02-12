Modric’in Real Madrid’e önerdiği Trük oyuncu ortaya çıktı

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Modric’in Real Madrid’e önerdiği Trük oyuncu ortaya çıktı

Real Madrid’in tecrübeli yıldızı Modric’in yönetime önerdiği Türk yıldız ortaya çıktı. İspanyol basını, önerilen oyuncu için Real Madrid’in masaya oturabileceğini belirtti.

Arda Güler'in Real Madrid'de sık forma şansı bulamaması son haftalarda yine konuşulurken İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Real Madrid'in kaptanı Luka Modric'in eflatun-beyazlılara bir başka Türk oyuncuyu tavsiye ettiği ifade edildi.

Modric'in önerdiği ismin ise Juventus forması giyen Kenan Yıldız olduğu öne sürüldü. Modric'in Kenan Yıldız'ın tarzını farklı bulduğu ve dikkat çeken bir yetenek olduğunu kulübe ilettiği aktarıldı.

Real Madrid'in yaz transfer sezonunda Kenan Yıldız transferi için Juventus'la masaya oturabileceği belirtildi.

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 35 maçta forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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