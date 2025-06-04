Modric'in yeni adresi belli oldu: 1 yıllık sözleşme

Real Madrid'den ayrılan efsane orta saha Luka Modric'in yeni takımı belli oldu.

Eflatun beyazlılarda 12 sene geçiren ve 6 kez Şampiyonlar Ligi kazanan 39 yaşındaki yıldızın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği ve Avrupa'da kalacağı öğrenildi.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Luka Modric, Serie A'da başarısız bir sezon geçiren ve yeni bir yapılanmaya giden Milan'da 1 sezon oynamayı kabul etti.

Haberde tecrübeli oyuncunun İtalyan devinde yıllık 3-3,5 milyon euro ücret kazanacağı belirtildi.