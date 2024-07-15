Moğalistan Olimpiyat takımının tören kıyafetleri mest etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni'ne katılacak Moğolistan takımının tören üniformaları, tıpkı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olduğu gibi Michel & Amazonka markası tarafından tasarlandı.

Üniformalarda, Dokuz Beyaz Bayrak, Olimpiyat meşalesi, Paris Olimpiyatları amblemi ile güneş, ay ve Gua-Maral (efsanevi geyik) gibi milli ve olimpiyat sembolleri yer alıyor. Sembollerin tamamı altın iplikle işli olması da oldukça etkili bir görünüm yaratıyor.

Michel & Amazonka, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyatları'na katılan Moğolistan takımının geçit töreni üniformalarına ilişkin tanıtım videosunu sosyal medyadan paylaştığı andan itibaren 7'den 77'ye herkesin takdirini topladı.