Moğalistan Olimpiyat takımının tören kıyafetleri mest etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Moğalistan Olimpiyat takımının tören kıyafetleri mest etti

Yaklaşan Olimpiyatları öncesinde her ülke tören kıyafetlerini tanıtırken Moğolistan Olimpiyat Takımı'nın giyeceği kıyafetler şıklığıyla uluslararası kamuoyunu mest etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni'ne katılacak Moğolistan takımının tören üniformaları, tıpkı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olduğu gibi Michel & Amazonka markası tarafından tasarlandı.

Üniformalarda, Dokuz Beyaz Bayrak, Olimpiyat meşalesi, Paris Olimpiyatları amblemi ile güneş, ay ve Gua-Maral (efsanevi geyik) gibi milli ve olimpiyat sembolleri yer alıyor. Sembollerin tamamı altın iplikle işli olması da oldukça etkili bir görünüm yaratıyor.

Michel & Amazonka, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyatları'na katılan Moğolistan takımının geçit töreni üniformalarına ilişkin tanıtım videosunu sosyal medyadan paylaştığı andan itibaren 7'den 77'ye herkesin takdirini topladı.

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