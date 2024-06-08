Mogan Gölü'ne atlayan bir kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Mogan Gölü'ne atlayan bir kişi yaşamını yitirdi

Gölbaşı'nda Mogan Gölü'ne atlayan bir kişi yaşamını yitirdi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü’ne atlayan bir kişi yaşamını kaybetti.
Aktarılan bilgiye göre olay, Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü’nde gerçekleşti. S saat 22.00 sularında E.G. isimli şahıs göle atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Polis Dalgıç ekipleri tarafından kısa sürede gölden çıkarılan E.G., sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin sonrasında E.G.'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

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