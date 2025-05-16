Moğolistan büyümesi ilk çeyreğinde vites düşürdü

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülke ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 büyüdü. Bu oran, 2024’ün son çeyreğinde kaydedilen yüzde 4,9’luk büyümenin oldukça altında kaldı ve 2022’nin ikinci çeyreğinden bu yana görülen en düşük büyüme seviyesine işaret etti.

EKONOMİK YAVAŞLAMA ENDİŞESİ

Ekonomik büyümenin yavaşlamasında ulaştırma sektörü yüzde 1,2, toptan ve perakende ticaret sektörü ise yüzde 0,6 oranında daralma yaşadı. İnşaat sektörü ise neredeyse sabit kalarak önemli bir büyüme kaydetmedi. Bu gelişmeler, ülke ekonomisindeki ivme kaybını ortaya koyuyor.

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BAZI SEKTÖRLERDE POZİTİF GELİŞMELER

Buna karşın, tarım sektörü yüzde 1,0 büyürken, imalat sanayinde yüzde 0,4, hizmetler sektöründe ise yüzde 1,2 oranında artış yaşandı. Bu sektörlerdeki büyüme, ekonomide tamamen durgunluğa işaret etmediğini gösteriyor ancak büyümenin geneline etkisi sınırlı kaldı.

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MOĞOLİSTAN’IN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ

Moğolistan’ın büyüme performansı, büyük ölçüde dış ticaret ve yatırım akışlarına bağlı olarak şekilleniyor. Ülke, zengin doğal kaynakları ve madencilik sektöründeki potansiyeliyle büyüme fırsatları sunarken, iç talepteki yavaşlama ve bazı sektörlerde yaşanan küçülme ekonomik görünümü olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, özellikle ulaştırma ve ticaret sektörlerindeki daralmanın, küresel ekonomik koşullarla da bağlantılı olduğunu vurguluyor.

Moğolistan’ın ekonomisi için büyüme hızını artıracak yapısal reformlar ve yatırımların önemli olduğu ifade ediliyor. Hükümetin önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarını bu doğrultuda şekillendirmesi bekleniyor.