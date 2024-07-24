Moğolistan'da 4.200'den fazla öğretmen açığı var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Moğolistan'da 4.200'den fazla öğretmen açığı var

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına bir aydan fazla süre kalan Moğolistan'daki okullarda öğretmen açığı en büyük problem olarak öne çıkıyor.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında, Moğolistan genelinde bulunan 871 okulunda yaklaşık 37.000 öğretmen görev yaptı. Ancak önümüzdeki 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 890 okulda 40.000 öğretmenin görev yapması bekleniyor.

Buna paralel olarak Temmuz ayında yapılan niceliksel bir araştırmaya göre okullarda 4.200 öğretmen açığı var. Bir ön çalışmaya göre sadece Ulanbator'da yaklaşık 2.400 öğretmene ihtiyaç duyuluyor.

Araştırmaya göre ilkokullardaki öğretmen açığı özellikle İngilizce ve matematik öğretmenlerinde öne çıkıyor. Bu yıl üniversitelerden 2.471 öğretmen adayı mezun oldu. Bunlardan 519'u okul öncesi, 484'ü ise ilkokul öğretmenliği branşlarından mezun oldu.

Moğolistan Eğitim Bakanlığı öğretmen arzının iyileştirilmesiyle öğrencilerin öğrenme kalitesinin artacağına inancının tam olduğunu dile getiriyor.

mongolia-english-teacher-edited.jpg

Son Haberler
Ekranların yeni gözde yarışması Yazarlar
Ekranların yeni gözde yarışması
“Ben, aşkı anlıyor muyum?” diyorum Yazarlar
“Ben, aşkı anlıyor muyum?” diyorum
Suriye kökenli cumhurbaşkanı Yazarlar
Suriye kökenli cumhurbaşkanı
Hatayî özelinde Yesevî’den Anadolu âşıklarına etkileşim zinciri Yazarlar
Hatayî özelinde Yesevî’den Anadolu âşıklarına etkileşim zinciri
Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutladık Yazarlar
Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutladık
Yapısal sorunlar çözülmeden kalıcı istikrar gelmez (I) Yazarlar
Yapısal sorunlar çözülmeden kalıcı istikrar gelmez (I)
Yunan siyasîler düşmanlaştırmada çok mahirler Yazarlar
Yunan siyasîler düşmanlaştırmada çok mahirler