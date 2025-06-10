Moğolistan'da enflasyonun beli büküldü

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 8,3'e düşerek son altı ayın en düşük seviyesini gördü. Bir önceki ay yüzde 8,6 olan enflasyon, kasım 2024'den bu yana kaydedilen en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Bu düşüşte en büyük etken, gıda fiyatlarındaki artışın nisan ayındaki yüzde 6,8'den mayısta yüzde 5,5'e gerilemesi oldu. Benzer şekilde, mal fiyatları da yüzde 6'dan yüzde 5,5'e düştü.

Ancak, hizmet enflasyonu yüzde 17'den yüzde 17,3'e yükselişini sürdürdü. Gıda dışı ürünlerdeki fiyat artışı ise nisan ayındaki yüzde 9,4'lük seviyesini korudu. Aylık bazda tüketici fiyatları mayısta yüzde 0,2 artış gösterdi; bu oran nisan ayındaki yüzde 0,3'lük artışın biraz altında kaldı. Enflasyondaki bu yavaşlama, Moğolistan ekonomisi için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.