Moğolistan'da seçim sonuçları açıklandı

Seçim sonuçlarına göre iktidarda bulunan Moğol Halk Partisi (MPP) iktidar koltuğunda oturmaya devam ediyor. Başbakan Luvsannamsrain Oyun-Erdene, MPP'nin "seçimi kazandığını" belirtti ancak ima edilen çoğunluk, MPP'nin önceki parlamento seçimlerine göre düşüşe geçtiğini gösteriyor.

Seçmenlerin en çok endişe duyduğu konular yolsuzluk, eşitsizlik ve kirlilikti . Associated Press'in (AP) haberine göre , ülkenin en uzak köşelerinden sonuç toplamanın zorlukları nedeniyle resmi sonuçlar henüz açıklanmadı.

Moğol medyası,eldeki verilere dayanarak, muhalefetteki Demokrat Parti'nin 42 sandalye kazandığını, merkez sağ HUN Partisi ve iki küçük partinin ise parlamentoda kalan 16 sandalyeyi alma yolunda ilerlediğini belirtti.

AP'ye konuşan Demokrat Parti lideri Gantumur Luvsannyam, "Bu seçimde insanlar iktidar partisinin geçmişteki politika hatalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu" dedi . 126 sandalyenin 78'i doğrudan oylamayla, 48'i ise parti listelerine göre belirlenecek.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin (ODIHR) 29 Haziran'da yayınladığı kamuoyu yoklamasında, seçimin iyi yönetildiği ve adayların genel olarak özgürce kampanya yürütebildiği, ancak eşit rekabet koşullarının olmaması nedeniyle rekabetin olumsuz etkilendiği ve seçim öncesinde yapılan bir dizi ücret artışı ve sosyal yardım artışının iktidar partisine haksız bir avantaj sağladığı belirtildi.

ODIHR'nin seçim gözlem heyetine başkanlık eden Büyükelçi Jennifer Brush yaptığı açlıklamada "Parlamento seçimleri teknik olarak iyi organize edilmiş olsa da eşit şartlara sahip olunmaması nedeniyle karakterize edildi ve iktidar partisinin büyük ölçüde lehine oldu. Yeni seçim yasasının, siyasi çoğulculuğun arttığı ve daha fazla kadının olduğu daha büyük bir parlamentoyla sonuçlandığını görmek güzeldi ve yeni parlamentonun ifade ve medya özgürlüğündeki genel bozulmaya çözüm bulmak için çalışacağını umuyoruz" diye konuştu.

Moğalistan'daki 3,4 milyonluk nüfusun yaklaşık 2,2 milyonu oy kullanma hakkına sahip. MPP, Moğolistan'ı neredeyse 70 yıldır yöneten Komünist Parti'nin halefi konumunda. Çoğunlukla yaşlı, kırsal kesimdeki seçmenler arasında hala popüler olduğu söyleniyor, ancak genç nesiller arasındaki pek çok kişi için o kadar da çekici değil.