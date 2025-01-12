Moğolistan’da hükümet karşıtı protestolar büyüyor

Yavuz Biçer
Moğolistan’da hükümet karşıtı protestolar büyüyor

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da, halk yüksek vergiler, işsizlik ve hava kirliliği nedeniyle hükümeti protesto ediyor. Sühbatur Meydanı’nda başlayan gösteriler, hükümetin istifasını talep eden sloganlarla devam ediyor. Önceki yıl yaşanan yolsuzluk skandalının izleri, protestoları daha da ateşliyor.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator’da, 11 Ocak'ta hükümet karşıtı büyük bir protesto başladı. Halk, hava kirliliği, yüksek vergiler, yoksulluk ve işsizliğe karşı tepkisini meydanlarda dile getiriyor. Protestoların fitilini, "Özgürlük İttifakı" adlı partinin çağrısı ateşledi.

PROTESTOLARIN SEBEPLERİ NELER?

Protestocular, hava kirliliği ve ekonomik zorluklara ek olarak, hükümetin vergi politikalarından rahatsızlıklarını dile getiriyor. Sühbatur Meydanı’nda toplanan yaklaşık 3 bin kişi, merkezi yolları ve toplu taşıma güzergahlarını etkileyerek şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Gösteriler sırasında, parlamentoya ve hükümet binasına yönelen kalabalığı güvenlik güçleri durdurdu.

GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE YENİ PROTESTOLAR

Aralık 2022'de, Moğolistan'da yolsuzluk skandalıyla patlak veren protestolar, bugünkü eylemlere zemin hazırladı. O dönem, Çin'e ihraç edilmesi planlanan 12 milyar dolarlık kömürün kaybolması skandala neden olmuş, halk hem sorumluların cezalandırılmasını hem de hükümetin istifasını talep etmişti. Yeni protestolar, bu öfkenin devamı niteliğinde.

PROTESTOLARIN SÜRESİ VE OLASI SONUÇLAR

Protestoların günlerce devam edebileceği belirtiliyor. Yerel medya, gösterilerin en az 22 Ocak’a kadar sürmesinin beklendiğini ifade ediyor. Bu süreçte hükümetin atacağı adımlar, ülkedeki sosyal ve siyasi gerginliğin yönünü belirleyecek.

Moğol halkının artan tepkisi, hükümetin politika değişikliği yapması yönünde baskıyı artırıyor. Gösteriler, ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne dair somut adımlar atılana kadar sürecek gibi görünüyor.

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