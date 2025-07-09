Moğolistan’da yıllık enflasyon geriledi

Kaynak: Haber Merkezi
Moğolistan’da yıllık enflasyon geriledi

Moğolistan’da yıllık enflasyon oranı Haziran 2025’te yüzde 8,2’ye gerileyerek Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Haziran ayında enflasyon oranı bir önceki ay olan yüzde 8,3’ten yüzde 8,2’ye düştü. Bu yavaşlamada, alkollü içecekler ve tütün (yüzde 3,7), konut ve kamu hizmetleri (yüzde 21), ev eşyaları ve bakım ürünleri (yüzde 6,5), ulaşım (yüzde 4,3) ile restoran ve otel fiyatlarındaki (yüzde 12,1) gerilemeler etkili oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 5,6), sağlık (yüzde 5,1), eğitim (yüzde 18,2), sigorta ve finansal hizmetler (yüzde 15,3) ile diğer mal ve hizmetlerin (yüzde 10,7) fiyatlarında ise değişiklik gözlenmedi.

Buna karşın, giyim ve ayakkabı (yüzde 9,1) ile eğlence ve kültür harcamalarında (yüzde 6,2) hafif artışlar yaşandı. Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi, Mayıs ayındaki yüzde 0,2 oranını korudu.

ic-resim-psd-1.jpg

Son Haberler
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elinden almak istiyor: Sağ bek kapışması
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin elinden almak istiyor: Sağ bek kapışması
Park kazası dehşete dönüştü! Ölümden kıl payı kurtuldular
Park kazası dehşete dönüştü! Ölümden kıl payı kurtuldular
Somali askeri eğitim kampına bombalı intihar saldırısı!
Somali askeri eğitim kampına bombalı intihar saldırısı!
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na üç Türk takımı katılacak
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na üç Türk takımı katılacak
Özgür Özel o iddialara tek tek yanıt verdi!
Özgür Özel o iddialara tek tek yanıt verdi!