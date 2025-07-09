Moğolistan’da yıllık enflasyon geriledi

Moğolistan Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, Haziran ayında enflasyon oranı bir önceki ay olan yüzde 8,3’ten yüzde 8,2’ye düştü. Bu yavaşlamada, alkollü içecekler ve tütün (yüzde 3,7), konut ve kamu hizmetleri (yüzde 21), ev eşyaları ve bakım ürünleri (yüzde 6,5), ulaşım (yüzde 4,3) ile restoran ve otel fiyatlarındaki (yüzde 12,1) gerilemeler etkili oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 5,6), sağlık (yüzde 5,1), eğitim (yüzde 18,2), sigorta ve finansal hizmetler (yüzde 15,3) ile diğer mal ve hizmetlerin (yüzde 10,7) fiyatlarında ise değişiklik gözlenmedi.

Buna karşın, giyim ve ayakkabı (yüzde 9,1) ile eğlence ve kültür harcamalarında (yüzde 6,2) hafif artışlar yaşandı. Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi, Mayıs ayındaki yüzde 0,2 oranını korudu.