Mogwai İstanbul’u sallamaya geliyor! Post-Rock efsanesi Harbiye’de sahne alacak

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mogwai İstanbul’u sallamaya geliyor! Post-Rock efsanesi Harbiye’de sahne alacak

İskoç post-rock grubu Mogwai, 11 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

2025’te “The Bad Fire” albümünü çıkaran grup, İstanbul konserinde yeni albümden şarkılar ve eski albümlerinden seçkiler sunacak.

1995’te Glasgow’da kurulan Mogwai, Stuart Braithwaite (gitar, vokal), Barry Burns (gitar, piyano, synthesizer, vokal), Dominic Aitchison (bas gitar) ve Martin Bulloch’tan (davul) oluşuyor. 1997’den beri 10 stüdyo albümüyle post-rock’ın en güçlü isimlerinden olan Mogwai, 2021’de yayımladıkları “As The Love Continues” albümüyle büyük bir başarı elde etti. İngiltere Resmi Albüm Listesi’nde 1 numaraya ulaşan albüm, Mercury Ödülü’ne aday oldu ve İskoçya’da Yılın Albümü Ödülü’nü kazandı.

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