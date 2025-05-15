Mogwai İstanbul’u sallamaya geliyor! Post-Rock efsanesi Harbiye’de sahne alacak

2025’te “The Bad Fire” albümünü çıkaran grup, İstanbul konserinde yeni albümden şarkılar ve eski albümlerinden seçkiler sunacak.

1995’te Glasgow’da kurulan Mogwai, Stuart Braithwaite (gitar, vokal), Barry Burns (gitar, piyano, synthesizer, vokal), Dominic Aitchison (bas gitar) ve Martin Bulloch’tan (davul) oluşuyor. 1997’den beri 10 stüdyo albümüyle post-rock’ın en güçlü isimlerinden olan Mogwai, 2021’de yayımladıkları “As The Love Continues” albümüyle büyük bir başarı elde etti. İngiltere Resmi Albüm Listesi’nde 1 numaraya ulaşan albüm, Mercury Ödülü’ne aday oldu ve İskoçya’da Yılın Albümü Ödülü’nü kazandı.

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