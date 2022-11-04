Mostafa Mohamed Nantes'i sırtladı

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Nantes, deplasmanda Olympiakos'u 2-0 yendi.

Fransız temsilcisinin gollerini 79. dakikada Mostafa Mohammed ve 90. dakikada Ludovic Blas attı.

Nantes'in ilk golünü atan Mohamed, ikinci golünün de asistini yaptı.

Yunan ekibini adeta tek başına deviren Mohamed'i Nantes Galatasaray'dan kiralamıştı.

Alınan bu sonucun ardından Nantes, 9 puanla G Grubunu ikinci sırada tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı. Olympiakos ise 2 puanla son sırada yer aldı.