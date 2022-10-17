Mohamed Salah Liverpool'un efsanesini geride bıraktı

Ligde bu sezon 3'üncü, toplamda ise 121'inci golüne ulaşan Salah, önemli istatiksel başarılara imza attı.
Ligdeki toplam gol sayısında Liverpool'un efsane oyuncularından Steven Gerrard'ı (120 gol) geçen Salah, Robbie Fowler'ın (128 gol) ardından takımının lig tarihindeki en golcü oyuncusu konumuna geldi.
Salah, ligdeki toplam gol sayısında Belçikalı yıldız oyuncu Romelu Lukaku'yu da yakaladı.
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