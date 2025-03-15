Moise Kean, Fiorentina tarihine geçti

Fiorentina’nın İtalyan forveti Moise Kean, Panathinaikos’a karşı kaydettiği golle sezonun en kritik anlarından birine imza attı. UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Yunan ekibini 3-1 mağlup eden Fiorentina, toplamda 5-4’lük skorla çeyrek finale yükseldi. Kean, bu maçta kaydettiği golle sezon genelinde tüm kulvarlarda 20 gol barajını aşarak kulüp tarihine geçti.

Bu başarıyla birlikte Kean, Fiorentina’nın üç puanlı sistemin devreye girdiği 1994 yılından bu yana bir sezonda 20 gol atan üçüncü oyuncusu oldu. Ondan önce bu rakama yalnızca Luca Toni ve Alberto Gilardino ulaşabilmişti.

Kean’in bu sezonki golleri, Serie A’da 15, Konferans Ligi ve elemelerinde 4 ve Coppa Italia’da 1 olmak üzere toplamda 20’ye ulaştı. 24 yaşındaki forvet, profesyonel kariyerinde ilk kez Serie A’da çift haneli gol rakamına ulaşırken, toplamda da en verimli sezonunu geçiriyor. Daha önce en fazla gol attığı sezon, Paris Saint-Germain formasıyla 2020-21 döneminde kaydettiği 17 goldü.

Fiorentina, çeyrek finalde Slovenya temsilcisi Celje ile karşılaşacak. Celje, bir önceki turda Kugano’yu penaltılarla geçerek son sekiz takım arasına kalmayı başarmıştı.

Kean’in etkileyici performansı, Fiorentina taraftarlarını şampiyonluk hayallerine daha da yaklaştırırken, İtalyan forvetin yükselen formu takımın Avrupa arenasındaki hedefleri için kritik bir faktör olacak.