Mokwana ve Belaïli parlamaya devam ediyor

Elias Mokwana, Tunus’un köklü kulüplerinden Esperance Sportive de Tunis’te gösterdiği performansla hem taraftarların hem de futbol efsanelerinin dikkatini çekiyor. Güney Afrikalı kanat oyuncusu, genç yaşına rağmen takımına sağladığı katkılarla adından söz ettiriyor.

MOKWANA’NIN HIZLI YÜKSELİŞİ

25 yaşındaki Elias Mokwana, sezon başında Güney Afrika’nın Sekhukhune United takımından Esperance’a transfer oldu. Mokwana’nın, üç yıl gibi kısa bir sürede amatör liglerden Afrika’nın dört kez Şampiyonlar Ligi kazanan dev bir kulübüne uzanan yolculuğu, başlangıçta birçok kişi tarafından şüpheyle karşılanmıştı. Ancak Mokwana, Tunus’taki yeni ortamına hızla uyum sağlayarak beklentilerin ötesine geçmeyi başardı.

Afrika Şampiyonlar Ligi’nde dört maçta üç gol ve bir asistle takımına doğrudan katkıda bulunan Mokwana, yüksek enerji seviyesi, pres yeteneği ve çalışkanlığıyla dikkat çekiyor.

BALBOULİ VE NAFTİ’DEN ÖVGÜ

Tunus futbolunun önemli isimlerinden biri olan ve Etoile du Sahel formasıyla dört kıtalararası şampiyonluk kazanan Aymen Balbouli, Mokwana’nın performansını övgüyle değerlendirdi. Attessia Sport’a konuşan Balbouli, “Mokwana ve Belaïli gibi teknik becerisi yüksek oyuncular, maçın her anında hücumda fark yaratabiliyor. Özellikle bire bir pozisyonlarda ve top ayağındayken takımın hücum etkinliğini artırıyorlar” dedi.

Balbouli’ye katılan bir diğer isim ise CAF Konfederasyon Kupası’nı iki kez kazanan Abdelkarim Nafti oldu. Nafti, Mokwana’nın takımın genel seviyesini yükselten enerjik oyun tarzına dikkat çekti.

BELAÏLİ İLE GÜÇLÜ BİR İKİLİ

Mokwana’nın performansını tamamlayan bir diğer yıldız ise Cezayirli oyuncu Youcef Belaïli oldu. Belaïli’nin tecrübesi ve teknik becerisi, Mokwana’nın genç enerjisiyle birleşerek Esperance’a büyük güç kattı. Hafta sonu Rades’te Pyramids karşısında alınan 2-0’lık galibiyet, bu ikilinin sahadaki uyumunu gözler önüne serdi.

Esperance taraftarları, Mokwana ve Belaïli’nin liderliğinde bu sezon büyük başarılar bekliyor. Mokwana’nın bu yükselişi, sadece Tunus’ta değil, Afrika genelinde de dikkat çekmeye devam ediyor.