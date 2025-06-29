Moldova bankacılığının devi Romanya pazarına giriyor

Moldova'nın lider bankası Maib, dijital bankacılık alanındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Romanya pazarına adım atıyor. Banka, perakende müşterilere yönelik dijital hizmetlerini Estonyalı Tuum platformu üzerinden sunacak. Bu stratejik hamle, Maib'in finans sektöründeki yenilikçi yaklaşımının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

TUUM TEKNOLOJİSİYLE HIZLI BÜYÜME

Tuum'un SaaS tabanlı yeni nesil bankacılık platformu, Maib'in Romanya'daki operasyonlarının temelini oluşturacak. Tuum Gelir Müdürü Miljan Stamenkovic, "Maib'in Romanya'ya genişlemesi, bölgedeki en iddialı dijital bankacılık girişimlerinden biri ve hız, ölçeklenebilirlik ve uyumluluk için tasarlanmış bir çözümle desteklemekten gurur duyuyoruz," şeklinde konuştu. Bu iş birliği, Maib'in hızlı ve etkili bir şekilde yeni pazarlara açılmasını sağlayacak.

MAİB'İN GÜÇLÜ KONUMU

Maib, 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla Moldova bankacılık sistemindeki mevduatların yüzde 37,3'üne ve kredilerin yüzde 37,9'una sahip. Ülke için sistemik öneme sahip olan banka, nüfusun neredeyse yarısına hizmet veriyor ve 2 bin 500'den fazla çalışanıyla Moldova'nın en büyük özel sektör işverenlerinden biri konumunda.

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STRATEJİK ORTAKLIKLAR VE GELECEK VİZYONU

2018'den bu yana Maib'in en büyük hissedarı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Baltık devletlerinin önde gelen varlık yönetim gruplarından Invalda INVL ve gelişmekte olan piyasalara odaklanan özel yatırım fonu Horizon Capital'ı içeren bir konsorsiyum. Bu güçlü hissedarlık yapısı, Maib'in bölgesel büyüme hedeflerini destekliyor.