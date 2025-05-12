Moldova Merkez Bankası'nın döviz rezervleri eriyor

Moldova Merkez Bankası'nın (BNM) 2025 Nisan ayına ait verilerine göre ülkenin resmi döviz rezervleri 121 milyon euro azalarak 4,93 milyar euro seviyesine geriledi. Bu rakam, Haziran 2024 sonundan bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak öne çıkıyor. Mart 2025 sonunda rezervler 5,05 milyar euroydu. Moldova’nın euro bazlı rezerv yönetimine geçmesiyle birlikte doların euro karşısında yaşadığı değer kaybı bu düşüşte başlıca faktörlerden biri olarak öne çıktı.

BNM, rezervlerin azalmasında üç ana unsurun etkili olduğunu açıkladı. İlki rezervlerde yer alan para birimlerinin euro karşısındaki değer kaybı olup bu etki 123,15 milyon euro düzeyinde gerçekleşti. İkinci olarak kamu dış borç servis ödemeleri için 50,23 milyon euro, üçüncü olarak ise Moldova Maliye Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ödemeler nedeniyle 5,83 milyon euroluk çıkış yaşandı. Ayrıca bankaların döviz cinsinden zorunlu rezervlerinden 3,52 milyon euroluk net çıkış da düşüşe katkıda bulundu.

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AVRUPA KOMİSYONU’NDAN MALİ DESTEK

Nisan ayında bazı artış kalemleri de dikkat çekti. Moldova Maliye Bakanlığı’nın kasasına Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan 30 milyon euroluk hibe ile toplamda 38,49 milyon euro giriş sağlandı. Buna ek olarak yatırım projeleri için kullanılan krediler, döviz rezervlerinin yönetiminden elde edilen 13,5 milyon euro gelir, yatırım portföyünde bulunan menkul kıymetlerin yeniden değerlendirilmesinden kaynaklı 4,48 milyon euro artış ve yardım programları hesaplarına giren net 2,14 milyon euro, sınırlı da olsa rezervlerdeki düşüşü yavaşlattı.

BNM, iç döviz piyasasında gerçekleştirilen swap işlemlerinden 170 bin euro, diğer net girişlerden ise 2,78 milyon euro kazanç sağlandığını duyurdu.

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Doların Gölgesinde Euroya Geçiş

Moldova Merkez Bankası, 1 Ocak 2025’ten itibaren rezervlerin hesaplanmasında euroyu esas para birimi olarak benimsedi ve doları terk etti. Bu değişiklik, kur dalgalanmalarının bilanço üzerindeki etkisini farklılaştırdı. BNM verilerine göre yılın ilk dört ayında rezervlerde toplam 317,77 milyon euroluk düşüş yaşandı. Bu, özellikle doların euro karşısındaki değer kaybına bağlandı. Oysa 2024 yılında rezervler euro bazında 344 milyon euro artmışken, dolar bazında artış yalnızca 30 milyon dolarla sınırlı kalmıştı.

BNM, rezervleri ödeme dengesi desteklemek, para politikalarını uygulamak ve ulusal para birimine olan güveni sürdürmek amacıyla yönettiğini belirtiyor. Moldova Merkez Bankası Kanunu'na göre kurum, rezerv düzeyini para ve döviz politikasına uygun olarak belirlemekte serbest.