Moldova sanayisi frene bastı

Moldova’da sanayi üretimi 2025 yılının haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış gösterdi. Ancak bu oran, mayıs ayında kaydedilen yüzde 11,7’lik güçlü yükselişe kıyasla belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Böylece sanayi üretiminde üst üste dördüncü ayda büyüme sağlanırken, ivmenin giderek zayıfladığı gözlemlendi.

İMALAT VE ENERJİ SEKTÖRÜNDE GERİLEME

Sanayi üretimindeki yavaşlamanın temel nedeni, imalat ve enerji sektörlerindeki düşüş olarak öne çıkıyor. Mayısta yüzde 12,4 büyüyen imalat sanayi, haziranda sadece yüzde 2,4’lük artış gösterebildi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tedarikinde ise artış yüzde 7,2’den yüzde 4,2’ye geriledi. Bu durum, sanayi faaliyetlerinin ülke ekonomisine katkısında kısa vadeli bir yavaşlamaya işaret ediyor.

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YÜKSELİŞTE

Öte yandan madencilik sektörü haziranda dikkat çekici bir performans sergiledi. Mayısta yüzde 4,4’lük sınırlı artış yaşayan sektör, haziranda yüzde 26,7 ile kayda değer bir sıçrama yaptı. Bu artış, Moldova’nın yer altı kaynaklarının ekonomik büyümedeki rolünün giderek önem kazandığını gösteriyor.

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ

Sanayi üretimi yıllık bazda artış kaydetse de aylık veriler farklı bir tablo ortaya koydu. Toplam sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,5 düşüş yaşadı. Bu gerileme, mayıstaki yüzde 2’lik yukarı yönlü revize edilmiş artışın ardından geldi. Aylık bazdaki bu dalgalanmalar, ülke sanayisinin küresel talep, enerji fiyatları ve bölgesel ticaret koşullarından doğrudan etkilendiğini ortaya koyuyor.

EKONOMİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Moldova ekonomisi, özellikle tarım ve dış ticarete bağımlılığıyla bilinirken, sanayi üretimindeki gelişmeler ülkenin büyüme beklentileri açısından belirleyici kabul ediliyor. Hazirandaki yavaşlamaya rağmen sanayi üretiminin art arda dört ay boyunca yükselmesi, ekonomik toparlanmanın sürdüğüne işaret ediyor. Ancak aylık bazdaki sert düşüş, kırılganlığın hâlâ devam ettiğini ve sektörler arasında dengesizliklerin sürdüğünü gösteriyor.

GENEL GÖRÜNÜM

Moldova için haziran verileri, sanayi üretiminde hem olumlu hem de dikkat çekici işaretler taşıyor. İmalat ve enerji sektörlerindeki yavaşlamanın dengelenmesi, madencilikteki güçlü performansın sürdürülebilir olup olmayacağı ve aylık dalgalanmaların istikrar kazanıp kazanmayacağı, önümüzdeki dönem ekonomik görünümün yönünü belirleyecek.