Moldova sanayisi üretimde vites yükseltti

Moldova'da sanayi üretimi Mayıs 2025'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 oranında artarak son üç yılın en güçlü büyümesini kaydetti. Moldova Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, bu artış üst üste üçüncü aylık yükselişe işaret ederken, Nisan ayındaki yüzde 1,1’lik sınırlı artışın da yukarı yönlü revize edildiği bildirildi.

Bu güçlü yükseliş, özellikle imalat ve madencilik sektörlerinde yaşanan toparlanmanın etkisiyle gerçekleşti. İmalat sanayi, Nisan ayında yüzde 5,1 oranında daralırken, Mayıs ayında yüzde 12,4'lük bir artış yakalayarak dikkat çekti. Madencilikte ise yüzde 2,1’lik düşüşün ardından yüzde 4,4’lük büyüme sağlandı.

ENERJİ ÜRETİMİNDE SERT YAVAŞLAMA

Mayıs ayında sanayi genelinde gözlenen toparlanmaya rağmen, enerji üretiminde önemli bir ivme kaybı yaşandı. Elektrik, doğalgaz, buhar ve iklimlendirme temini alanında üretim artışı Nisan ayında rekor seviye olan yüzde 88,1’e ulaşmışken, bu oran Mayıs’ta yüzde 7,2’ye geriledi.

Bu düşüş, önceki ay yaşanan olağanüstü yükselişin ardından beklenen bir düzeltme olarak yorumlandı. Enerji üretimindeki bu yavaşlamaya rağmen sanayi genelinde yukarı yönlü ivme korunarak ekonomiye katkı sağlamaya devam etti.

AYLIK BAZDA HIZLI TOPARLANMA

Aylık karşılaştırmalı verilere bakıldığında, Mayıs ayında toplam sanayi üretimi yüzde 2,1 oranında artarak bir önceki ayki yüzde 20,9’luk sert düşüşten güçlü bir toparlanma sergiledi. Moldova ekonomisinde yaşanan bu gelişmeler, özellikle dış ticaret dengesi ve iş gücü piyasası açısından olumlu sinyaller veriyor.

Ekonomistler, imalat sanayisindeki artışın ihracat gelirlerini de yükselteceği görüşünde birleşiyor. Moldova Merkez Bankası'nın da bu veriler ışığında yılın ikinci yarısı için büyüme tahminlerini güncellemesi bekleniyor.