Moldova’da seçim günü: 3 milyon seçmen karar verecek! AB mi, Moskova mı?

Moldova Merkez Seçim Komisyonu’na göre, 3 milyon 299 bin seçmenin bulunduğu ülkede –bunların 1 milyon 98 bini yurt dışında– 36 bölgede ve büyükelçiliklerde oy kullanma işlemi başladı.

Seçim için 2 bin 274 sandık kuruldu: 301’i yurt dışında, 12’si Transdinyester bölgesinde, 68’i Gagauz Özerk Yeri’nde.ABD ve Kanada dahil 10 ülkede posta oylaması da yapılıyor.

Yaklaşık 3 bin yerel ve yabancı gözlemci, süreci takip ediyor.

Sandık çıkış anketi olmayacak; katılım oranı en az üçte bir olursa seçim geçerli sayılacak.

SEÇİME 14 PARTİ, 4 BLOK VE 4 BAĞIMSIZ ADAY KATILIYOR

Parlamentonun 101 sandalyesi için 14 siyasi parti, 4 blok ve 4 bağımsız aday yarışıyor. Partiler yüzde 5, koalisyonlar yüzde 7, bağımsızlar yüzde 2 barajı aşarsa girebilecek.

Mücadele, Cumhurbaşkanı Maya Sandu’nun PAS partisi ile Sosyalistler, Komünistler ve “Moldova’nın Geleceği”nden oluşan “Vatansever” bloku arasında geçecek.

MOLDOVA’DA ERKEN PARLAMENTO SEÇİMİ YAPILMIŞTI

Temmuz 2021’deki erken seçimde PAS, oyların yüzde 52,80’ini alarak çoğunluğu sağlamıştı. Sosyalistler ve Komünistlerden oluşan BECS bloku ise yüzde 27,17 ile ikinci olmuştu.