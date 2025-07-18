Moldova’da üretici enflasyonu pik yaptı

Moldova'da üretici fiyatlarındaki artış, Haziran 2025'te yıllık bazda yüzde 5,3'e ulaştı. Bu oran, Eylül 2023’ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş olarak dikkat çekti. Moldova İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, üretici enflasyonunda temel itici güç imalat sanayisi oldu. Bu sektördeki fiyat artışı, bir önceki aya kıyasla 2,8'den 3,0 puana yükseldi.

Uzmanlara göre bu yükseliş, yerli üreticilerin maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldığını ve fiyatlarını yukarı yönlü güncellediğini gösteriyor. Özellikle tüketim malları üreten küçük ve orta ölçekli işletmelerde fiyat artışlarının daha belirgin olduğu belirtiliyor.

ENERJİ VE MADENCİLİKTE FİYAT ARTIŞI YAVAŞLADI

Sanayi fiyatlarındaki bu yükselişe karşın, bazı sektörlerde artış hızında yavaşlama dikkat çekti. Madencilik ve taş ocakçılığı kaleminde fiyatlar yüzde 12,4 oranında artarken, bu oran Mayıs ayındaki yüzde 12,7'lik artışın altında kaldı. Aynı şekilde elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme hizmetlerinde de fiyatlar yüzde 25 oranında artış gösterdi. Bu da önceki aya göre (yüzde 25,4) hafif bir yavaşlamaya işaret etti.

Enerji fiyatlarındaki bu hafif gerileme, Moldova ekonomisinin genel enerji maliyetlerini sınırlı da olsa rahatlatabilir. Ancak yüzde 25 seviyesindeki artış, enerji yoğun sektörlerde üretim maliyetlerini hâlâ ciddi şekilde etkiliyor.

AYLIK ARTIŞTA BELİRGİN YAVAŞLAMA

Haziran ayında üretici fiyat endeksi aylık bazda sadece yüzde 0,3 yükseldi. Bu, Mayıs ayında kaydedilen yüzde 1,6’lık artışla kıyaslandığında belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor. Moldova İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, bu düşüş özellikle tarımsal ürün işleme ve bazı enerji kalemlerindeki fiyat sabitliği sayesinde gerçekleşti.

Ekonomistler, yıllık bazda artış hızlansa da aylık verilerdeki bu yavaşlamanın, fiyatların dengelenmeye başladığını gösterdiğini belirtiyor. Ancak önümüzdeki aylarda enerji ve dış ticaret fiyatlarındaki gelişmeler, üretici enflasyonunu yeniden hızlandırabilir.