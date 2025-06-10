Moldova'da yıllık enflasyon yüzde 7,9'a yükseldi

Moldova Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Moldova'da yıllık enflasyon oranı Nisan ayındaki yüzde 7,8 seviyesinden Mayıs ayında yüzde 7,9'a çıktı. Bu artışta, gıda ürünleri fiyatlarındaki yükselişin etkisi büyük oldu. Gıda enflasyonu, sebze ve meyve maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 9,4'ten yüzde 9,7'ye hızlandı. Hizmet enflasyonu da komünal ve konut hizmetleri ile toplu yemek hizmetlerindeki genişleyen fiyatlar nedeniyle yüzde 13,8'den yüzde 14,5'e çıktı.

Öte yandan, gıda dışı ürünlerdeki fiyat artışı yüzde 2,0'dan yüzde 1,8'e gerileyerek bir miktar yavaşlama gösterdi. Aylık bazda tüketici fiyatları ise bir önceki dönemdeki yüzde 0,9'dan Mayıs'ta yüzde 0,4'e indi. Moldova Ulusal Bankası, enflasyon hedefine ulaşmak için para politikasını sıkı tutmaya devam ediyor. Analistler, Ukrayna'daki savaşın ve küresel tedarik zinciri sorunlarının Moldova ekonomisi üzerindeki baskısının devam ettiğini belirtiyor.