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Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzaması, durumu daha da kötüye götürmekten başka bir işe yaramayacak, sivil halk acı çekecek. Ülkemiz, barış yolunda gayret gösteriyor." dedi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 12:31
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Moldova'ya resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldi

Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü
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Moldova'ya resmi ziyarette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldi.

Şentop, görüşmede, Türkiye ile Moldova'nın köklü tarihi ve kültürel temellere dayanan güçlü ilişkilere sahip olduğunu söyledi. İlişkilerin gün geçtikçe daha da güçlenmesinin temel hedefleri olduğunu belirten Şentop, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yakında düzenlenmesi planlanan ikinci toplantısının da iş birliğine kayda değer katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin, ikili ticaret hacmini 1 milyar dolara yükseltme hedefine bağlılığını dile getiren Şentop, "2021 yılı ticaret hacmimizin 857 milyon dolar olarak gerçekleşmesi, bu hedefimize yakında ulaşacağımızı gösteriyor. Türk yatırımlarının Moldova'daki başarıları bizleri gururlandırıyor. Bu yatırımların artmasını arzu ediyoruz. Atılacak adımlarla ticaretten enerjiye, sanayiden turizme birçok alanda iş birliğini geliştirebiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin, salgın dönemi ve Ukrayna'daki savaş esnasında yaşanan mülteci akını sırasında Moldova ile dayanışmaya verdiği önemi ifade eden Şentop, "Ukrayna'da yaşanan gelişmeler, yeni sorun ve zorlukları da beraberinde getiriyor. Dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke olarak Türkiye, Moldova'nın üzerindeki baskıyı çok iyi anlıyor." dedi.

Şentop, AFAD ve Kızılay eliyle yapılan insani yardımların gelecek dönemde de imkanlar ölçüsünde sürdürüleceğini söyledi.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak gördüğünü vurgulayan Şentop, "Savaşın uzaması, durumu daha da kötüye götürmekten başka bir işe yaramayacak, sivil halk acı çekecek. Ülkemiz, barış yolunda gayret gösteriyor. İleriki aşamalarda da bölgemizde barışın ve istikrarın sağlanması için bu tutumumuzu ve çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Gagavuz Özerk Yeri'ne yönelik yaklaşımının, Moldova'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde olduğunu söyleyen Şentop, Gagavuz Özerk Yeri'nin Moldova'nın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Kişinev ile Komrat arasında yapıcı bir diyaloğun muhafaza edilmesini arzu ettiklerini belirten Şentop, komşu ülkede yaşanan savaş nedeniyle Moldova'nın hassas bir dönemden geçtiğini ve istikrarsızlık yaratmak isteyen birtakım odaklara karşı milli birlik ve beraberliği korumanın her zamankinden daha çok önem taşıdığını ifade etti.

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