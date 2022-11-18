﻿Moliere 400 yaşında

Tartuffe, 16 Kasım 2022 Çarşamba günü Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde prömiyerini yaptı.

Moliere'in doğumunun 400. yılı etkinliklerinin bir parçası olarak sahnelenen Tartuffe, oyuncularının performansı, dekorunun yarattığı atmosferi ve kostümlerinin ışıltısıyla seyircisini 17. yüzyılın Fransa'sına götürdü. Oyun, yarın ve 23-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Müziğini Emrah Can Yaylı'nın, dekor tasarımını Barış Dinçel'in, kostüm tasarımını Eylül Gürcan'ın, ışık tasarımını Kemal Yiğitcan'ın, efekt tasarımını Serkan Yavşan'ın, koreografisini Özge Midilli'nin, Senem Oluz'un yaptığı, fotoğraflarını Nesrin Kadıoğlu'nun çektiği oyunda Bennu Yıldırımlar, Emre Şen, Gürkan Başbuğ, Mehmet Soner Dinç, Murat Garipağaoğlu, Naci Taşdöğen, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Semah Tuğsel, Tolga Yeter, Yeşim Koçak, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor.