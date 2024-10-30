Moloz depolama alanında yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde belediyenin moloz depolama alanı olarak kullandığı bölgede yangın çıktı. Şehrin üzerini siyah dumanlarla kaplayan yangının, bölgede molozlar içinden hurda çıkarmak için birileri tarafından bilerek çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Orhangazi Belediyesi'nin İznik Gölü sahilinde yer alan moloz depolama alanında çıktı. Yangın sonrasında alevler bir anda bütün depolama alanını sardı. Depolama alanının yanında bulunan binaya da sıçrayan yangına itfaiye ve temizlik işleri müdürlüğüne bağlı su tankerleri sevk edildi.

Diğer binaya daha fazla sıçramasına engel olan ekipler daha sonra moloz depolama alanına yayılan yangını da söndürdü. Yangının bölgede hurda çıkarmak için bazı kişiler tarafından bilinçli şekilde çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangın sonrasında şehrin üzerini de kara bulutlar kapladı.