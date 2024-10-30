Moloz depolama alanında yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Moloz depolama alanında yangın

Bursa Orhangazi'de belediyenin moloz depolama alanı olan alanda yangın çıktı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde belediyenin moloz depolama alanı olarak kullandığı bölgede yangın çıktı. Şehrin üzerini siyah dumanlarla kaplayan yangının, bölgede molozlar içinden hurda çıkarmak için birileri tarafından bilerek çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

iha-20241030aw318803-4.jpg

Yangın, saat 09.30 sıralarında Orhangazi Belediyesi'nin İznik Gölü sahilinde yer alan moloz depolama alanında çıktı. Yangın sonrasında alevler bir anda bütün depolama alanını sardı. Depolama alanının yanında bulunan binaya da sıçrayan yangına itfaiye ve temizlik işleri müdürlüğüne bağlı su tankerleri sevk edildi.

iha-20241030aw318803-1.jpg

Diğer binaya daha fazla sıçramasına engel olan ekipler daha sonra moloz depolama alanına yayılan yangını da söndürdü. Yangının bölgede hurda çıkarmak için bazı kişiler tarafından bilinçli şekilde çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yangın sonrasında şehrin üzerini de kara bulutlar kapladı.

Son Haberler
Afyonkarahisar'da otomobil alev alev yandı
Afyonkarahisar'da otomobil alev alev yandı
Afyonkarahisar'da tır devrildi! Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da tır devrildi! Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Kilometrelerce yürüdü, hastanede hayatını kaybetti
Kilometrelerce yürüdü, hastanede hayatını kaybetti
AKP'de 'Esenyurt' çatlağı! Orhan Miroğlu'nun ardından bir tepki de Hüseyin Çelik'ten
AKP'de 'Esenyurt' çatlağı! Orhan Miroğlu'nun ardından bir tepki de Hüseyin Çelik'ten
Makaslayan tıra yolcu otobüsü çarptı
Makaslayan tıra yolcu otobüsü çarptı