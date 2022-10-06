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İşte Trabzonspor'un Monaco maçı 11'i

Bordo - Mavilileri 11'i belli oldu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 19:12
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Monaco - Trabzonspor: 11'ler

İşte Trabzonspor'un Monaco maçı 11'i
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

İlk 11'ler: 

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Ben Yedder, Embolo

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Siopis, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez.

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