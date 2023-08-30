Monaco Folarin Balogun için servet ödeyecek

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Arsenal'den Folarin Balogun'i bonuslarla beraber 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

KAYNAK: AA
Monaco Folarin Balogun için servet ödeyecek

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, Arsenal'ın ABD'li santrforu Folarin Balogun'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki ABD'li milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransız basını, Balogun'un bonservis bedelinin 30 milyon avro olduğunu ve miktarın ek ödemelerle 40 milyon avroya çıkabileceğini iddia etti.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan Balogun, son 1,5 yılda kiralık olarak Middlesbrough ve Reims kulüplerinde oynadı.

(AA)

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
AKP’li Belediye 125 asgari ücreti tek öğünde yedirdi Güncel
AKP’li Belediye 125 asgari ücreti tek öğünde yedirdi
Sacha Boey stattan seccade ile çıktı. Müslüman oldu iddialarını da beraberinde getirdi Spor
Sacha Boey stattan seccade ile çıktı. Müslüman oldu iddialarını da beraberinde getirdi
Atatürk'ün kızlarından flaş Atatürk mesajı. Zehra Güneş'in maç sonu yaptığı konuşma gündem oldu Spor
Atatürk'ün kızlarından flaş Atatürk mesajı. Zehra Güneş'in maç sonu yaptığı konuşma gündem oldu
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 terörist teslim oldu Güncel
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 terörist teslim oldu
İstanbul Valisi Davut Gül: Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz Güncel
İstanbul Valisi Davut Gül: Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz
AKP'nin 12 yılda 7 milyar TL harcadığı projesi hala bitmedi Güncel
AKP'nin 12 yılda 7 milyar TL harcadığı projesi hala bitmedi
TIR, kamyonet ile otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Güncel
TIR, kamyonet ile otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı