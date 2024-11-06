Monaco, Şampiyonlar Ligi'ne namağlup devam ediyor

Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki üstün performansını sürdürüyor. Fransız temsilcisi, Bologna karşısında zorlu bir mücadele sonucunda Thilo Kehrer’in son dakika golüyle galip geldi. Kehrer’in golü, Monaco’ya Bologna deplasmanında üç puanı getirirken, takımın namağlup serisini de korumasını sağladı. Bu sonuçla Monaco, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı dört maçın üçünü kazanmış ve birinde berabere kalarak başarılı bir grafik çizmiş oldu.

Monaco İlk Yarıda Baskındı

Maçın ilk yarısında oyunun kontrolü büyük ölçüde Monaco’nun elindeydi. Fransız ekibi, rakip yarı sahada baskı kurarak gol arayışlarını sürdürdü. Breel Embolo’nun ceza sahası içinden yaptığı vuruş ve Aleksandr Golovin’in serbest vuruşu, Bologna kalecisi Lukasz Skorupski tarafından etkili bir şekilde engellendi. Skorupski’nin kurtarışları, Bologna’nın oyunda kalmasını sağlayarak takımın direncini artırdı.

Bologna, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon gol atma şansı yakalayamayan bir takım olarak dikkat çekiyor. Ancak Giovanni Fabbian, ikinci yarıda takımını öne geçirme şansını yakaladı. Fabbian’ın uzaktan yaptığı sert vuruş, Monaco kalecisi Radoslaw Majecki tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve böylece maçın gidişatında bir değişiklik olmadı.

Kehrer’in Altın Değeri Taşıyan Golü

Maçın son dakikalarına girildiğinde skor hâlâ 0-0’dı ve her iki takım da berabere kalmaya hazırlanıyordu. Ancak Monaco’nun tecrübeli savunma oyuncusu Thilo Kehrer, köşe vuruşundan gelen topa yaptığı isabetli vuruşla takımını öne geçirmeyi başardı. Kehrer, West Ham ve PSG geçmişine sahip bir oyuncu olarak tecrübesini gösterdi ve bu kritik golle takımına galibiyeti getirdi. Bu gol, Monaco’nun grup aşamasındaki namağlup serisini devam ettirmesi açısından büyük önem taşıyordu.

Monaco, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi’nde üst sıralarda yer almaya devam ederken, Bologna ise puan tablosunun son sıralarında yer alıyor. Bologna, çıktığı dört maçta gol atma başarısı gösterememesi nedeniyle sıralamada 36 takım arasında 30. sırada bulunuyor. Monaco ise aldığı üç galibiyet ve bir beraberlikle, grupta avantajını sürdürüyor ve bir üst tura çıkmak için önemli bir adım atmış durumda.