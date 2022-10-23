23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Montella'dan flaş açıklamalar

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Biz böyle oynarsak çok güzel şeyler yapabiliriz, başarabiliriz" dedi

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 21:23
Takip Et

Montella: Biz böyle oynamaya devam edersek...

Montella'dan flaş açıklamalar
+
Aa
-

Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, Konyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra "Biz böyle oynarsak çok güzel şeyler yapabiliriz, başarabiliriz." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının ilk yarıda gösterdiği performansın kendisini memnun ettiğini söyledi.

Takım halinde oynayıp, pozisyonlar buldukları bir maç olduğunu ifade eden Montella, şunları dile getirdi:

"Bizim takım çok fazla pozisyona girdikten sonra da golü yedikten sonra da hiçbir şekilde pes etmedi, devam etti. Düşüş de yaşayabilirdik ancak mücadeleye devam ettiler. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda belki de çok farklı bir maça döndü. Ritim çok fazla duraksamaya başladı. Buna rağmen çok net bir şekilde 3 pozisyonumuz var. Belki futbolcularım şu anda üzgün ama gurur duymaları gerekiyor. Çünkü biz böyle oynarsak çok güzel şeyler yapabiliriz, başarabiliriz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
1
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
﻿Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
2
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
3
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
4
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
5
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
6
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
7
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Meral Akşener'den İstanbul Barosu Başkanı seçilen Filiz Saraç'a tebrik
﻿Meral Akşener'den İstanbul Barosu Başkanı seçilen Filiz Saraç'a tebrik
﻿Meral Akşener'den İstanbul Barosu Başkanı seçilen Filiz Saraç'a tebrik
﻿Galatasaray'ın genç yıldızı korkuttu
﻿Galatasaray'ın genç yıldızı korkuttu
﻿Galatasaray'ın genç yıldızı korkuttu
﻿Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
﻿Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
﻿Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
﻿Silivri’de cinayet şüphelisi operasyonunda polise silahlı saldırı
﻿Silivri’de cinayet şüphelisi operasyonunda polise silahlı saldırı
﻿Silivri’de cinayet şüphelisi operasyonunda polise silahlı saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.