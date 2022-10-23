Montella'dan flaş açıklamalar

Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, Konyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra "Biz böyle oynarsak çok güzel şeyler yapabiliriz, başarabiliriz." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının ilk yarıda gösterdiği performansın kendisini memnun ettiğini söyledi.

Takım halinde oynayıp, pozisyonlar buldukları bir maç olduğunu ifade eden Montella, şunları dile getirdi:

"Bizim takım çok fazla pozisyona girdikten sonra da golü yedikten sonra da hiçbir şekilde pes etmedi, devam etti. Düşüş de yaşayabilirdik ancak mücadeleye devam ettiler. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda belki de çok farklı bir maça döndü. Ritim çok fazla duraksamaya başladı. Buna rağmen çok net bir şekilde 3 pozisyonumuz var. Belki futbolcularım şu anda üzgün ama gurur duymaları gerekiyor. Çünkü biz böyle oynarsak çok güzel şeyler yapabiliriz, başarabiliriz."