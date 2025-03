Montella, İrfan Can Eğribayat sorusunu böyle yanıtladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Uluslar Ligi’nde oynanacak Macaristan maçı öncesi açıklamalar yaptı.

İtalyan teknik adam, "Seçim yaparken form durumlarını takip ediyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. En iyi durumda olan futbolcuları takip ediyoruz. Kapılarımız yeteneklere, gençlere açık. Emre Mor'u 2.5 sene sonra kadroya kattık. En iyi olan kimse, onlar buraya geliyor." dedi.

"İrfan Can Eğribayat neden kadroya dahil edilmedi?" sorusuna yanıt veren İtalyan hoca, "Ben genellikle olan futbolcularımızla konuşulmasını isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşursak, olanlara saygısızlık yaparız. İrfan Can, çok iyi performanslar sergiledi son dönemde. Kaleci konusunu düşündüğümüzde, orada bir hiyerarşi vardır her ülkede. Takip ettiğimiz bir genç kaleci. Burada bir geleceğe illa sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.



3LÜ SAVUNMA SORUSUNU BÖYLE YANITLADI

"Kadroda 3'lü sistemde oynayan çok oyuncu var. 3'lü oynama düşüncesi var mı?" sorusuna ise deneyimli çalıştırıcı, "Bu soruya gülümsüyorum. Eskiden 3'lü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Genel iki maçı düşününce, 180 dakikalık bir maç var. 180 dakikada hem üçlü hem dörtlü oynayabilecek kapasitedeyiz." yanıtını verdi.

"TEK YÜREK, TEK BAYRAK OLMALIYIZ"



2007 yılından beri Macaristan'a karşı galibiyetimizin olmadığının altını çizen Montella, "Dürüst olmak gerekirse, geçmişi değiştiremeyiz. Her zaman şu ana konsantre olmaya çalışacağım. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı söylemek isterim. 2007'den beri Macaristan'a karşı galibiyetimiz yok. İyi bir takım. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye'de 4 maç oynadık ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tek yürek tek bayrak olmalıyız. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Birlikteliği görmek istiyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor. İstanbul'da olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.