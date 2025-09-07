Montella İspanya maçının şifrelerini verdi: 'Bunlar bizde var!'

A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Montella şunları söyledi:

"Adrenalinin çok yüksek olduğu maçlardan birisi. Dünyanın en iyi takımlarından biri ama biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız.

Bütün maçı defans yaparak oynayamazsınız bu tür takımlara karşı. En iyi defansı topa sahip olarak, karakterinizi ortaya koyarak yaparsınız. Bunlar da bizde var. Bu şekilde hazırlandık."