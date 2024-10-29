Montella, Kenan Yıldızı öve öve bitiremedi

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, takımının Inter ile 4-4 berabere kaldığı maçta kader anlarında yer aldı. Juventus’un deplasmanda 4-2 geride olduğu dakikalarda oyuna giren milli oyuncu attığı 2 golle takımının puan almasını sağladı. Kenan Yıldız’ın performansı başta İtalya’da olmak üzere Avrupa basınında manşetlere taşındı.

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella, Kenan Yıldız hakkında; "Onun adına çok mutluyum. Bu performansını doğru zamanda gösterdi. Sadece 19 yaşındayken Inter ve Juventus arasında oynanan bir maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu. Dev maçta sahneye çıkarak önemli bir cevap verdi. Türkiye'de onun hakkında çok konuşuluyor ve bunu hak ediyor. Yıldız, Inter karşısında yedek kulübesinde başlamıştı ama yedek olarak bile bir etki yaratmak için gereken zihinsel gücü göstermeyi başardı. Zaten hiç şüphem yoktu çünkü o olgun ve 'zihinselleşmiş' bir çocuk. Davranışlarında asla hata yapmaz" ifadelerini kullandı.

'BASİT GOLLER ATMAYI ÖĞRENMELİ'

Vincenzo Montella daha sonra Kenan Yıldız'ın hala geliştirebileceği yönleri olduğunu dile getirdi. İtalyan teknik adam, "Kenan, kaleye daha iyi hücum etmek için çalışmalı ve son 20 metrede daha iyi olmalı. Şu ana kadar hep olağanüstü goller attı, basit goller atmayı da öğrenmeli, dönen toplara ve duran toplara daha fazla çalışmalı." Motta'nın milli takımda olduğu gibi sol dışta iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. İkinci forvet olarak da oynayabilir, hatta belki bunu daha çok seviyordur. Ama şimdi başladığı yerde yıkıcı olabilir. Benim için onun rolü bu." dedi.