Montella Kuntz'u 5'e katlar. Milli Takım için adı geçen ünlü hocanın yardımcısıyla konuştu. Recep Çınar yazdı

Alman Stefan Kuntz’dan boşalan Milli Takım Teknik Direktörlüğü için ismi geçen Adana Demirspor’un eski İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella’yı en yakından tanıyan yardımcılarından birisi olan Cengiz Hoşfikirer ile konuştuk.

İtalyan teknik adamın, A Milli Takımda görev alması halinde 100’de yüz başarılı olacağının altını çizen Hoşfikirer, Montelle’ya teklif gitmesi halinde “hayır” diyeceğine ihtimal vermediğini söyledi. Hoşfikirer, “Montella Türkiye’yi ve Türk insanını çok seviyor, dolayısıyla da ülkemize koşa koşa gelir” dedi.

İtalyan teknik adamın, salon beyefendisi, kibar, sözünde duran, oyuncularla ilişkileri çok iyi olan, takımın oyununda ısrarcılığı ile bilinen birisi olduğunu bildiren Cengiz Hoşfikirer, “Montella iyi bir saha çalıştırıcı olduğu kadar, çok iyi de bir taktisyen, özellikle kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan ve bunda da ısrarcı olan bir futbol figürü. Pozisyonları oyuncuya ezberletir ve bunu da sahada uygulamaları için ısrar eder.”

Cengiz Hoşfikirer, Montella’nın saha kenarında sakin bir duruşunun olduğuna dikkat çekerek, “Sakindir, ama gözlemcidir. Oyunu iyi okur. Fikirlere saygı gösterir, karşısındaki insanı dinlemeyi bilir. Paylaşımcıdır ve bildiklerini, düşüncelerini bütün ekibiyle paylaşır. Çalıştığı kulüplerde aile ortamı yaratmısını bilmiş, bunu Adana Demirspor’da da uygulamıştır. Biz bir aile gibiydik. Malzemecisinden en üst düzeye kadar aile gibiydik. Bu anlamda da çok samimidir. Çok zeki ve aynı zamanda da esprili ve komik tarafları da vardır.”

Montella’nın futbolu iyi bildiğini, futbolcuları da iyi tanıdığını dile getiren Cengiz Hoşfikirer, “Şunu net olarak ifade edebilirim, Montella milli takımda performansı ile Kuntz’u 5’e katlar. İşine çok saygılı, kendi oyun tarzından ve oyun anlayışından asla taviz vermez. Oyuncudan anlar, hangi oyuncudan hangi katkıyı alacağını çok iyi bir. Hangi oyuncuyu nerede kullanacağını çalışır. Bal alabileceği arıyı çok iyi bilir. Pozisyon bilgisi noktasında ısrarcı olur, oyuncuya da bunu öğretmek için ısrarcı olur. Adana Demirspor’da Samet Akaydın, Talip Talha, Yunus Akgün ve Yusuf Sarı gibi oyuncuların parlamasında kesinlikle Montella’nın eli vardır.”

“Montella’nın en büyük özelliği, bulunduğu kulüplere İtalya ekolunu yerleştirmesidir” diyen Cengiz Hoşfikirer, Montella’yla ilgili son olarak şunları söyledi:

“Takım savunmasında ısrarcı bir teknik adam. Oyun okuma konusunda üst düzey bir adam, ama çokta sabırlı birisi. Futbolcuyu kaybetmek değil, kazanmadan yana. Türkiye yabancı bir teknik adam tercihi yaparsa doğru adres Montella’dır”