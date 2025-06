Montella Meksika maçında yeni isimleri oynatacak

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 11 Haziran'da özel maçta Meksika ile karşılaşacak milli takımda Vincenzo Montella ve milli futbolcu Orkun Kökçü, karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bu maçı bizim için sezonun son maçı gibi düşünmemiz gerekiyor." diyerek değerlendirmelerine başlayan Montella, "ABD’ye sezon sonunda olan futbolcularımızla geldik onlar ise sezon ortasını yaşıyorlar. Yarınki rakibimiz zorlu, son Concacaf’ı kazandılar. Yarın iyi bir rakip karşımızda, bu dönemi iyi bitirmek istiyoruz çünkü sonrasında tamamen eylüle konsantre olmak istiyoruz. Eylül bizim için çok önemli, grubu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.

Meksika güçlü takım, son Dünya Kupası’nı saymazsak 90’dan bu yana büyük turnuvalara katılan bir ekip. FIFA sıralamasında 17. sırada, Concacaf’ı kazandılar. Hocaları çok deneyimli, 25 yıl sonra tekrar karşımda bulmak şaşırtıcı olacak. Forvetleri takımla uyumlu. Son maçımıza nazaran daha iyisini yapmamız gerekiyor. En iyi şekilde sonuç almak ve performansımızı göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ FORMA GİYECEK OYUNCULAR OLACAK"

İtalyan teknik adam, "Yarın kadroda değişiklikler görecek miyiz?" sorusunu, "Hazırlık maçlarını genel olarak kendimizi geliştirmek için yapıyoruz. Gençlerimiz de var, son maçta iki oyuncumuz ilk defa forma giymişti bu maçta da belki ilk kez forma giyecek futbolcularımız olacak. Genel olarak çok fazla değişiklik yapılmaması gerektiğini düşünüyorum, dengeli yapılmalı, bir oyun kurgusu varsa onun üzerinden geliştirip herkesi değerlendirmenin çok daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

"OYUNCULARIMI RİSKE ATMAK İSTEMİYORUM"

“Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle ABD maçında forma giyemedi. Son durumu nedir? Yarın takımda eksik isim olacak mı?” sorusuna ise Montella, “Ahmed kesin dönüş yaptı antrenmanlara katıldı, sadece çözmemiz gereken Eren var sezon sonu olduğu için son maçı da çok iyi bitiremedi fiziksel olarak. Diğer futbolcuları da değerlendirmemiz gerekiyor, sezon sonu olduğu için hiçbir futbolcumu riske atmak istemiyorum, onların sağlığı benim için çok önemli." yanıtını verdi.

"TAKIMDA ARKADAŞLIK ÇOK İYİ"

Milli futbolcu Orkun Kökçü, arkadaşlıklarının çok iyi olduğunu belirterek "Takımın havası çok iyi, herkes burada olmaktan mutlu, her zaman milli takıma gurur duyarak geliyoruz, birlikte olduğumuz için sevinçliyiz. ABD karşısında daha iyi oynayabilirdik, en iyi performansımız değildi ama kazandık en önemli şey buydu, yarın da kazanıp özgüvenli şekilde elemelere hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü, 2026 Dünya Kupası eleme grubundaki şanslarının sorulması üzerine, "Rakipler güçlü İspanya’yı dün de gördük çok iyi oyuncuları var. Zor bir eleme grubu olacak ama kendimize güveniyoruz. Takım arkadaşlarım Avrupa’da ve Türkiye’de üst düzey performans gösteriyor. Kendimize güveniyoruz, gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Yarınki maçı iyi bitirip özgüvenli şekilde o maçlara hazırlanmaya çalışacağız. Zor maçlar ama her maçın önemli olduğunu düşünüyorum, tüm maçlara odaklanmamız gerek. Her maça ayrı ayrı bakıyorum ama İspanya’yı içeride ve Gürcistan’ı deplasmanda yenersek işimiz kolaylaşacaktır. Her maçın ayrı bir hikayesi var, her maça hazır olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.