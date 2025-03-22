Montella milli oyunculara 1 saatlik izin verdi: “Çok iyi iş başardınız” diyerek duyurdu

A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan galibiyetinin ardından soyunma odasında, öğrencilerini kutladı, “Ancak unutmayın ki bir maçımız daha var. Size bir saat sevinme izni veriyorum. Ardından yine aynı ciddiyete bürünmenizi istiyorum” dedi.

“Çok iyi bir iş başardınız” yorumunu yapan İtalyan teknik adam, “Gurur duyuyorum. Ancak unutmayın ki, bir maçımız daha var. Size bir saat sevinme izni veriyorum. Ardından kazandığımız maç öncesindeki gibi ciddiyet ve havaya bürünmenizi istiyorum. Bunu yapabilecek güçte ve kalitede olduğunuzu biliyorum” diye konuştu.

Takıma yeni katılan futbolculara da vurgu yapan Montella, “Bugün bizimle burada ilk defa bulunan, forma alan arkadaşlarımız var. Fakat sürekli berabermişiz gibi hemen adapte oldular ve sonuca gittiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum ve hepinizle gurur duyuyorum” yorumunu yaptı. Soyunma odasında, futbolcular arasında en çok konuşulan konu Oğuz Aydın’ın performansı olurken, Kerem Aktürkoğlu da övgülerden nasibini aldı.

Takım arkadaşları, başarılı futbolcuya, “Yeni golcü sen misin artık” diye takıldı. Görüşmede attığı golden çok asistinin güzelliği de konuşuldu.