Montella, Milli Takım’dan ayrılacak mı? İtalyanlardan flaş iddia

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Montella, Milli Takım’dan ayrılacak mı? İtalyanlardan flaş iddia

İtalyan basınından A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ile ilgili flaş bir iddia geldi. Buna göre, Roma’nın yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada Montella yer alıyor.

Roma’nın Teknik Direktör Juric ile yollarını ayırması sonrası İtalyan basını Montella’yı yazdı. Çıkan son haberlere göre İtalyan kulübü, Montella’yı adaylar arasında ilk sıraya aldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan teknik adamın TFF ile yaptığı sözleşmede, serbest kalma maddesinin yer aldığı belirtildi. TFF'ye 6 aylık maaşının ödenmesi halinde Vincenzo Montella'nın serbest kalabileceği aktarıldı.

2023 yılında TFF ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Montella, yıllık yaklaşık 2 milyon euro ücret kazanıyor. İtalyan çalıştırıcının 6 aylık maaşı yaklaşık 1 milyon euro yapıyor.

Mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek Montella, A Milli Takım'ın başında 17 maça çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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