Montella önce İtalyanca paylaştı: Türkiye Milli Takımı diye başladı

Montella'nın resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Montella önce İtalyanca olarak Türk taraftarlara seslenirken Türkçe paylaşımı da ardından ekledi:

Türkiye Milli Takımı’nın teknik direktörü olmaktan duyduğum gururu ve mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Milli Takım ve milli formanın değerinin bilinciyle hareket ederek, oyuncularımla birlikte Türk halkını mutlu edecek önemli başarılara ulaşmak amacındayız. Milli Takım’ın her şeyin üzerinde olduğunu unutmayalım ve onun etrafında birleşelim.