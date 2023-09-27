Montella önce İtalyanca paylaştı: Türkiye Milli Takımı diye başladı

A Milli Futbol Takımı'nda Montella dönemi resmen başladı. İtalyan teknik adam, TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle 3 yıllık imza attı.

Montella önce İtalyanca paylaştı: Türkiye Milli Takımı diye başladı

Montella'nın resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Montella önce İtalyanca olarak Türk taraftarlara seslenirken Türkçe paylaşımı da ardından ekledi:

ekran-goruntusu-2023-09-27-200336.pngTürkiye Milli Takımı’nın teknik direktörü olmaktan duyduğum gururu ve mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Milli Takım ve milli formanın değerinin bilinciyle hareket ederek, oyuncularımla birlikte Türk halkını mutlu edecek önemli başarılara ulaşmak amacındayız. Milli Takım’ın her şeyin üzerinde olduğunu unutmayalım ve onun etrafında birleşelim.

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