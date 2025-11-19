A Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Futbolcularımızla gurur duyuyorum. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler." dedi.

'MALZEMECİ ÜNAL AĞABEY İÇİN KAZANMAK İSTEDİK'

Maçla ilgili değerlendirmelerine devam eden Montella, "Farklı bir maç olacağını biliyorduk ve farkındaydık. Beraber fedakarlıklar yapmamız gerektiğini biliyorduk. En son Uluslar Ligi'nde Portekiz'e 7 şut attılar, biz de şut attırmadık. Az süre verdiğimiz oyuncuların hazır olması beni gururlandırıyor. Her çalışanın katkısı var, onlara da teşekkür ederim. Malzemeci Ünal ağabeyin doğum günüydü, onun için kazanmak istedik, denedik ama olmadı." diye konuştu.

'ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN DURUMU DA BENİM İÇİN ÖNEMLİ'

Ayrıca genç milli takımların yükselişine de dikkat çeken Montella, "U21, U19, U17 onlarda da hareket var. İspanya maçına gelirken, U21'in maçını izledik. Onlardan iki oyuncu aldık. Onların durumu da benim için çok önemli." dedi.

'FUTBOLCULARIMIZ BANA İNANDILAR'

Oyuncuların kendisine olan inancından bahseden İtalyan teknik adam, "Başından beri planımıza emindim, futbolcularıma da söyledim. Futbolcularımız bana inandılar, onlara teşekkür ettim. Başarılı olacakları bir strateji uyguluyorum. Galibiyet için denedik ama iki taraf için de hak edilen bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

'BU MAÇ BENİ FAZLASIYLA GURURLANDIRIYOR'

Takımın sahada gösterdiği mücadele seviyesi hakkında da yorumlarda bulunan Montella, "Bu maç beni fazlasıyla gururlandırıyor. Futbolculara maç sonu teşekkür ettim. Büyük bir fedakarlık gösterdiler. Acayip bir mücadele gösterdiler hepsi. Kim oynarsa oynasın, rekabet yüzdemiz yüksek o yüzden emindik böyle bir performanstan. Bu sonucu da kabul ediyoruz. Sonuna kadar denedik ama olmadı, galip de gelebilirdik." şeklinde konuştu.

'KULÜPLERDEN BİR MAÇ EKSİK OYNAMALARINI RİCA EDİYORUM'

Montella ayrıca mart ayında oynanacak play-off maçları için bir ricada da bulunarak, "Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulunabilirim, kulüplerle konuşarak o ay bir maç eksik oynatarak, birkaç gün fazladan çalışabilirsek çok sevinirim. Herkes katkıda bulunabilirse çok sevinirim." dedi.

'ZOR GÜNLER YAŞAYAN FUTBOLCULARIMIZ İÇİN MUTLUYUM'

Takımlarında az süre alan ya da formsuz dönemler geçiren futbolcuların milli formayla öne çıkmalarına da değinen tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altını çizmem gerekiyor. Özel dönemden geçen futbolcularımız ya da zor günler yaşayan futbolcularımız için çok mutluyum. Salih uzun zamandır kendi kulübünde istediği gibi oynayamıyor ve inanılmaz bir maç çıkardı. Kendisiyle gurur duyuyorum.

Orkun zor bir dönemden geçti ama inanılmaz bir karakter gösterdi. Çağlar az oynadığı bir dönemden geçiyor. O da inanılmaz bir performans gösterdi. İrfan Can da zor bir dönemden geçmesine rağmen çok iyi bir performans gösterdi herkese.

Bu isimler saha dışında da örnek karakterler. Böyle iyi olduğunuzda yukarıdan da yardım oluyor. Altay da uzun zamandır oynamıyor ama müthiş performans gösterdi, son dakikalarda şans da yanındaydı. Örnek karakterler olunca, her şeyi ortaya koyduğunuzda yukarıdan da yardım geliyor ister istemez."

'PLAY-OFF'TA İTALYA İLE KARŞILAŞMAK İSTEMEM'

Play Off turunda karşılaşmak istemediği bir takım olup olmadığına yönelik soruya, "İtalya" diye cevap veren Montella, "Bu benim için duygusal ve maneviyatı yüksek bir maç olur. Dolayısıyla İtalya ile karşılaşmak istemem." diyerek görüşünü açıkladı.