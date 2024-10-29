Montella, Roma’dan teklif gelirse vereceği yanıtı açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, futbolculuk kariyerinde önemli bir yeri olan ve bir süre teknik direktörlüğünü de yaptığı Roma'nın içinde bulunduğu sıkıntılı durumla ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

La Gazetta dello Sport'a konuşan Montella, sezona Daniele De Rossi ile başlayan ancak geçtiğimiz eylül ayında İtalyan teknik adamın yerine Ivan Juric'i getiren eski takımının kötü gidişatı için "Gerçeküstü bir kriz, paradoksal bir durum." yorumunu yaptı.

50 yaşındaki teknik adam, Roma için sezon başında umutlu olduğunu ancak alınan sonuçların ardından hayal kırıklığına uğradığını belirterek "Son zamanlarda sanki yeniden 2001 (Roma'nın Serie A'da son şampiyonluğunu yaşadığı sezon) iklimini görüyormuşum gibi hissettim ancak sonra her şey dağıldı. Taraftarlar olmadan Roma olmaz. Önce onlarla ilişkiler düzeltilmeli" ifadelerini kullandı.

Montella, eski takım arkadaşı Daniele De Rossi'nin görevden alınmasıyla ilgili bir soruyu "O benim arkadaşım ve üzgünüm. Detaylara girmek istemiyorum. Dışarıdan bakıldığında bu haksızlık olur. Ancak Roma'nın kadrosu büyük. Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek malzemeye sahip olduklarına inanıyorum" diyerek yanıtladı.

Vincenzo Montella, Roma'dan teklif alması halinde ne yanıt vereceğinin sorulması üzerine ise takımın başında şu anda Ivan Juric'in bulunduğunu ve kendisinin Türkiye Futbol Federasyonu'yla bir sözleşmesi olduğunu hatırlatsa da eski kulübüne kapıyı kapatmadı.

İtalyan teknik adam bu soruya "Türkiye'de mutluyum ama böyle bir teklif beni zor durumda bırakır. Kariyerinin önemli bir bölümünü geçirdiği ve kalbinden bir parça bıraktığı bir kulüp tarafından çağrılan herkes gibi. davranırım" cevabını verdi.