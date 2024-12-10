Montella Süper Lig’deki en büyük sorunu açıkladı. “Futbolcularla alakalı” diyerek anlattı

A Milli Takım Teknik Direktöri Montella Süper Lig’deki futbolun kalitesi hakkında konuştu. Spor medya zirvesinde açıklamalar yapan İtalyan teknik adam, Süper Lig’deki en büyük sorunu açıkladı.

"Ligimizin kalitesiyle ilgili tartışmalar yapılıyor. Ligimizin kalitesi nedir, eksiklerimiz nelerdir?" sorusuna cevap veren, Vincenzo Montella "Ben birçok ligi seyrediyorum. Futbol aşağı yukarı aynı. İngiliz liglerinde daha dolu futbol olabiliyor. İtalya ve diğer ligler, ortalama ligler, her ne kadar Avrupa'da bazı başarılar elde etmeye başlasa da... Türk liginden daha iyi ligler olduğunu söyleyemem, aşağı yukarı ortalama düzeydi. Türk liginde dikkat etmemiz gereken şey, çok fazla duraklama oluyor. Futbolcularla alakalı biraz bu, oyuncu kasıtlı olarak yavaşlatma gayretinde oluyorlar. Üç dakika aralıksız oynamakla beş dakika aralıklı oynamak oyunun kalitesini düşürüyor. Belki buna dikkat etmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



“HİÇBİR ÜLKEDE HAKEMLERDEN MEMNUN OLUNMUYOR”



Hakemler için gelen, "Hakemlerin bu kadar tartışılmasını nasıl değerlendirirsin?" sorusunu yanıtlayan 50 yaşındaki teknik adam, "Her yerde böyle. Futbolun bir parçası. Hiçbir ülkede hakemlerden memnun olunmuyor. Hollanda'da iki tane büyük hata oldu. Mert Müldür'e yapılan bir yanlış vardı. Futbolun bir parçası. Hakemler hiçbir zaman herkesi memnun edecek kararlar veremiyorlar." diye konuştu.

Vincenzo Montella, sözlerine, "Ben 1 sene önce takıma geldiğimde oyuncular aynıydı. Kafa yapısıyla ilgili fark vardı, farklı beklentiler vardı belki de... Büyük bir aile olduk, bundan ötürü mutluyum. Bu sinerji beni çok mutlu ediyor. Oyuncular için milli takıma gelmek her zaman istedikleri şey olmuyor. Kendi hayatları, aileleri, kariyerleri olabiliyor. Ancak bizim oyuncularımız istekli. Hepsini kardeşim, evladım gibi görüyorum." diye devam etti.