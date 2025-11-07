A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın en ilginç seçimlerinden biri Fenerbahçe'de kadro dışı olan ve sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci'nin A Milli Takım'a davet edilmesi oldu. Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, ilk kez aday kadroda yer aldı.

Gürcistan maçı öncesi kamptan ayrılması krize dönüşen Berke Özer ise milli takıma çağrılmadı. Kaan Ayhan, Emirhan Topçu ve Yusuf Sarı da yeniden A Milli Takım'a çağrılan isimler oldu. Eintracht Frankfurt forması giyen ve sakatlığı bulunan Can Uzun, aday kadroya davet edilmedi. Stuttgart forması giyen Atakan Karazor ise görev verilmesi durumunda Bulgaristan ve İspanya karşılaşmalarında forma giyecek.

A Milli Takım kadrosu şöyle...

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı.