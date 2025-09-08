Montella'dan İspanya mağlubiyeti sözleri: "Bazen daha iyi olmak için gerekiyor"

A Milli Takımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ikinci maçında İspanya'ya 6-0'lık farklı bir sonuçla mağlup oldu.

Alınan ağır yenilgi sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşmayı değerlendirdi.

MONTELLA: "AKILLI DAVRANIRSAK GEREKLİ DERSLERİ ALIRIZ"

Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız ve seyircilerimiz için üzgünüz. Ben de çok üzgünüm bu sonuç için. İlk başta biz birkaç fırsat yakaladık, gole çeviremedik. Rakip iki kere geldi ve gol attı. Zamanla inancını da kaybediyorsun böyle olunca. Bu sefer bu maç ortaya çıktı. Bu istediğimiz bir şey değil. Gelişen ve gelişmeye açık bir kadromuz var. Akıllı davranırsak, bu maçtan gerekli dersleri alırız.

"DEMORALİZE OLMAMAMIZ GEREKİYOR"

Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor. Bu maç bizim için çok büyük bir ders olacak. Birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum.Bazen daha iyi olmanız için ufak tefek kazalar geçirmeniz gerekiyor. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum."