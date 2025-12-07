A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kenan Yıldız ile ilgili düşüncelerini İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'a vediği özel röportajda açıkladı.

MONTELLA: 'KENAN YILDIZ HARİKA BİR OYUNCU'

Juventus'ta bu sezon etkileyici bir performansa imza atan genç yetenekle ilgili Montella şu tespitlerde bulundu:

"Juventus'ta herkes Kenan Yıldız'ın özel olduğunu söylüyor ve bu doğru. Yıldız harika bir oyuncu, harika bir insan ve henüz yirmi yaşında. Hala geliştirmesi gereken çok şey var ama hırslı olduğu için başarılı olacak.

'DOĞAL MEVKİSİ SOL İÇ KORİDOR'

Onu şimdiden bir pozisyona hapsetmek için erken. Şimdilik hücum hattının her yerinde oynayabilir; on numara, ikinci forvet… Ancak kesin olan bir şey var ki sol iç koridorda daha verimli oluyor, orası onun bölgesi. Yine de geliştirmesi gereken bir nokta var.

'CEZA SAHASINI DAHA FAZLA ZORLAMALI'

Ceza sahasını daha fazla, daha agresif ve daha istikrarlı şekilde zorlamayı öğrenmesi gerekiyor. Bunu yaptığında, son dönemde gördüğünüz gibi, gol atıyor. Onun bütün maçlarını izliyorum.

'10 NUMARANIN SAVUNMAYA KATKI VERMESİ LAZIM'

Eski tip bir 10 numarayla oynamak mümkün. Fakat o 10 numaranın geri gelmesi, savunmaya katkı vermesi lazım. Günümüz üst seviye futbolunda hiçbir takım on oyuncuyla savunma yapmayı ya da savunmada dokuz kişiye düşmeyi göze alamaz.”