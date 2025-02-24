Montella'dan Kenan Yıldız'a "Kızımın böyle bir çocukla evlenmesini isterim"

Vincenzo Montella ülkesi İtalya'da yaptığı röportajda milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında açıklamalar yaptı.

KENAN'DAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

19 yaşındaki genç futbolcu Kenan Yıldız'ın yeteneğinden ve karakterinden övgüyle bahseden Montella, "Kenan Yıldız, futbola odaklanmış durumda. Sadece temiz bir yüzü değil, aynı zamanda temiz bir ruhu var ve çok çalışıyor. Ben bir kız babasıyım ve gelecekte kızımın böyle bir çocukla evlenmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Montella ayrıca İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız için, "Kenan Yıldız daha çok gol atmaya başlamalı." dedi.