Montella’dan önemli başarı. En iyiler listesinde yer aldı

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Montella’dan önemli başarı. En iyiler listesinde yer aldı

A Milli Takım Teknik Direktör önemli bir başarıya imza attı. İtalyan teknik adam, En iyiler listesinde yer aldı.

2024 yılının sonuna gelinirken, futbol; milli takımlar bazında önemli anlara sahne oldu. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, milli takımlar düzeyinde yeni bir istatistik yayınladı.

Yapılan değerlendirme sonunda en iyi 10 milli takım antrenörü açıklandı. Listede bir çok önemli antrenör yer aldı. Milli takımızın teknik adamı Vincenzo Montella da listede kendine yer buldu.

İspanya milli takım antrenörü Luis de la Fuente, en iyilerde birinci sırada yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcıyı, Arjantinli Lionel Scaloni takip etti. A milli takımımızın hocası Vincenzo Montella, 8'inci sıradan listeye girdi. Montella milli takımın başında çıktığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yaşamıştı.

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